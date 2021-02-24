Fransa'da son 4 ayın günlük en yüksek koronavirüs vaka sayısı

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 519 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle 1 Kasım 2020'den bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 85 bin 321'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 519 artışla 3 milyon 661 bin 410'a yükseldi. Bu rakam, 1 Kasım 2020'den bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 3 bin 436'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 614 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1367 artışla 253 bin 450'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 603 bin 702'ye yükseldi, bunlardan 1 milyon 234 bin 673'üne ikinci doz aşı vuruldu.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülkenin Dunkerque kentinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Veran, kentte alkol satışlarının ve kamuya açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklandığını belirtti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkede sağlık durumunun kötüleştiğini ve 10 kadar bölgede çok endişe verici olduğunu söyledi.

Fransa'da 1 Kasım 2020'de bir günde 46 bin 290 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.

Nice ve Cannes kentlerinin de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde de en az 2 hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.