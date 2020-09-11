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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 yeni corona virüs vakası

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 22:45 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 22:47

Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 406 vaka görüldü.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki günlük vaka  sayısı iki gündür 9 binin üzerinde seyrediyor. 
 
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla  363 bin 350’ye yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 80 kişinin yaşamını  yitirmesiyle can kaybı 30 bin 893'e ulaştı. 
 
Kovid-19 nedeniyle 635'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 155 kişinin  hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 317 artışla 89 bin 59  oldu. 
 
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının  seyri kötüleşmeye devam ediyor.
 
Fransa’da dün bir günde 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilmiş,  salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı  kaydedilmişti. 
 
Başbakan Jean Castex, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19  hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini duyurmuştu.  Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye  çıktığını kaydetmişti. 
 
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın  yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
 

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Fransa corona virüs vaka
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