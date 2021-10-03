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Fransa'da son 24 saatte 4 bin 948 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 0:51 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 0:51

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka belirlendi.


Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31  kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a  çıktı.
 
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin  315 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e indi.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı,  48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun  yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış oldu.

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