Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 137 bin 155 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 354 daha artarak 44 bin 246 olduğu aktarıldı.