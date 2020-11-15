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Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 yeni koronavirüs vakası

DHA |  15 Kasım 2020 Pazar - 1:33 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 1:33

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599a ulaştı.


Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 137 bin 155 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 354 daha artarak 44 bin 246 olduğu aktarıldı.
 

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