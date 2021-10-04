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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 744 Kovid-19 vakası belirlendi

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 0:43 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 0:43

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 744 yeni vaka tespit edildi.


Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9  kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 798'e  çıktı.
 
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 3 bin 744 artışla 7 milyon 27 bin 59  oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'de kaldı.
 
Hastanelerde 1326'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 308 kişinin  tedavisine devam ediliyor.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 611 bin 547'ye ulaştı,  48 milyon 787 bin 273 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun  yüzde 72,4'ü tamamen aşılanmış oldu.

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