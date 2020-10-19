Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 29 bin 837 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 897 bin 34e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 696 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 477 olduğu aktarıldı.
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Fransa'da son 24 saatte 29 bin 837 yeni corona virüs vakası
DHA | 19 Ekim 2020 Pazartesi - 1:32 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 1:32