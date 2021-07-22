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Fransa’da son 24 saatte 21 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 1:47 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 1:47

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 539 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.


Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi  sayısı son 24 saatte 21 bin 539 artışla 5 milyon 911 bin 601'e yükseldi.
 
Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten  ölenlerin sayısı 111 bin 576'ya çıktı.
 
Hastanelerde 859'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 869 kişinin  tedavisine devam ediliyor.
 
Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,7'ye  yükseldi.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 38 milyon 596 bin 991'e ulaştı,  31 milyon 805 bin 58 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.
 
Toplamda 67 milyondan 200 binden fazla doz aşı yapıldı.
 
Yeni vakaların yüzde 96'sını aşı olmayanlar oluşturuyor
 
Fransa Başbakanı Jean Castex, katıldığı televizyon programında  salgının 4. dalgasında bulunduklarını, vakaların büyük çoğunluğunu Delta  varyantının ve yeni vakaların yüzde 96'sını da aşı olmayanların oluşturduğunu  söyledi.
 
Ortaokul ve liselerde öğrencilerin aşı olabileceği alanlar  kuracaklarını belirten Castex, ortaokul ve liselerde Kovid-19 sağlık kartı  istenmeyeceğini dile getirdi.
 
Hükümetin parlamentoya sunduğu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması,  restoran, bar, sinema ve benzeri sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu  etkinlikler ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48  saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa  yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

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