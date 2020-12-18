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Fransa’da son 24 saatte 18 bin 254 koronavirüs vakası

İHA |  18 Aralık 2020 Cuma - 1:35 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 1:35

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316’ya yükseldi.


Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 427 bin 316’ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 254 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 59 bin 619’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 166’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 894 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
 
Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Perşembe günü yapılan PCR testi sonucunda, koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
 

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Fransa koronavirüs vaka
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