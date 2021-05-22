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Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 Kovid-19 vakası kaydedildi

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:28 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 1:28

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 800 vaka tespit edildi.


Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte  111 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında can kaybı 108 bin 466'ya  çıktı.
 
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 800 artışla 5 milyon 581  bin 351'ye yükseldi.
 
Hastanelerde 3 bin 631'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 209 kişinin  tedavisi devam ediyor.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 22 milyon 546 bin 688'e çıktı, bunlardan  9 milyon 599 bin 408'ine ikinci doz uygulandı.
 
Öte yandan Fransa'da Danıştay'dan yapılan açıklamada, gece  kulüplerinin sahiplerinin Kovid-19 nedeniyle kapalı olan işletmelerinin 30  Haziran'da açma taleplerinin reddedildiği belirtildi.
 

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