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Fransa'da son 24 saatte 11 bin 123 yeni corona virüs vakası

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 23:27 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 23:27

Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 123 vaka tespit edildi.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi  sayısı, son 24 saatte 11 bin 123   artışla 538 bin 569'a yükseldi.
 
Ülkede, virüs nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can  kaybı 31 bin 727'ye ulaştı.
 
Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e  yükseldi.
 
Son 7 günde 4 bin 204 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken,  bunlardan 786'sı yoğun bakımda yatıyor.
 
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri  kötüleşmeye devam ediyor.
 
Paris'te restoran ve kafe sahiplerinden protesto
 
Başkent Paris'te kafe ve restoran sahipleri salgın önlemlerine karşı  gösteri düzenledi. Invalides Meydanı'ında toplanan eylemciler, yarından itibaren  işletmelerin 22.00'de kapatılması kararına tepki gösterdi.
 
Restoran ve kafe sahipleri, işletmelerin daha erken saatte  kapatılmasının kendilerini ekonomik olarak etkileyeceğini belirtti.
 
Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu  yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
 
Başbakan Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının  daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini  bildirmişti.

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