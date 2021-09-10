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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 1:28 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 1:28

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 969 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.


Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104  kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 115 bin 362'ye çıktı.
 
Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 10 bin 969 artışla 6 milyon 877 bin  825 oldu.
 
Hastanelerde 2 bin 195'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 323 kişinin  tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı  dün itibarıyla yüzde 18,4 düştü.
 
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e indi.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73'e ulaştı, 45  milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

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