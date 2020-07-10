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Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 9:59 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 9:59

Fransa'nın başkenti Paris'te sokak sanatçısı Wilfrid A. hakkında "25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma açıldı.


Fransız basınındaki haberlerde, Paris Savcılığının sokak sanatçısı  hakkında 2009 ile Nisan 2020 arasında 25 kadına tecavüz ettiği ve cinsel  saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açtığı belirtildi.
 
Soruşturmanın, söz konusu kadınların suç duyurusunda bulunmasıyla  başlatıldığı kaydedildi.
 
Bunlardan 12'sinin tecavüz, 13'ünün cinsel saldırı olduğu ifade  edilirken, kadınların 16 ila 26 yaşlarında olduğu aktarıldı.
 
Sanatçının "şöhretini kullanarak" kadınlarla yakınlaştığı bildirildi.
 
"Metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız"
Kadınların avukatı Valentine Reberioux, yaptığı açıklamada, daha önce  bu çapta bir dava görmediklerini söyledi.
 
Kadınların diğer bir avukatı Louise Bouchain ise "Kurbanları çok genç  olan metodik bir avcı profili ile karşı karşıyayız." dedi.
 
Wilfrid A'nın avukatı Joseph Cohen-Sabban ise müvekkilinin suçlamaları  reddettiğini bildirdi.
 

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Fransa Paris Wilfrid tecavüz cinsel taciz
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