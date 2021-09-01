Fransa'da resmen başladı! 65 yaş üstü için güçlendirici aşı kararı

Fransız hükümeti, ülkenin sağlık otoritesi HAS'ın son çalışmaların, aşılamanın etkisiyle vakalarda düşüş yaşandığını gösterdiğini belirtmesi üzerine harekete geçti.

Fransa, yaygın takviye dozları uygulayan ilk AB ülkesi oldu.

Diğer Avrupa ülkelerinde de aynı uygulamanın başlatılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığına göre, yaklaşık 18 milyon kişinin güçlendirici doz için uygun olduğu tahmin ediliyor.

Fransızlar Pfizer veya Moderna aşıları ile tam olarak aşılanmalarının ardından en az 6 aylık bir süre geçmesi koşuluyla aşı olabiliyor.

Tek doz Johnson & Johnson aşısı alanlar, ilk aşılamalarından en az 4 hafta sonra Pfizer veya Moderna'nın destekleyici dozunu alabiliyor.

Birçok ülke ise halen ilk doz COVID-19 aşılarını uygulamak için mücadele ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü takviyeler üzerinde bir moratoryum çağrısında bulundu ve hükümetleri muhtaç ülkelere aşı bağışlamaya çağırdı. (TRT Haber)