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Fransa'da pedofili skandalı! 216 bin çocuk mağdur

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 11:04 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 12:10

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.


Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı  Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından raporunu  açıkladı.
 
Bu raporun merkezinde cinsel istismar kurbanlarının yer aldığını ifade  eden Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru  olduğunun belirlendiğini kaydetti.
 
Sauve, söz konusu mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel  hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetti.
 
Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri  almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırdı.
 
Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana çocuklara cinsel şiddette bulunan  rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.
 
2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız  kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel  istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekti.
 
 Sauve, Fransız toplumunda 5,5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel  şiddete maruz kaldığını kaydetti.
 
  
 

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