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Fransa'da ortalık karıştı! İç savaş...

Fransa'da ortalık karıştı! İç savaş... Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor.
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