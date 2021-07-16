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Fransa'da ortalık bir anda karıştı: Macron, sen bir ateistsin

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 22:22 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 22:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Lourdes kenti ziyareti sırasında kalabalıktan bir kişi "Macron sen bir ateistsin, ilkel bir ateist" diyerek tepki gösterdi.


Cumhurbaşkanı Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin  güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti.
 
Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla  ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir  skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok."  ifadeleriyle tepki gösterdi.
 
Korumaların derhal müdahale ettiği kişi gözaltına alındı.
 
Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı  belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.
 
Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik  lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için  yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu  Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.
 
Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda  Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen  "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk"  diyerek bitirmişti.
 
  
 

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Fransa Emmanuel Macron Lourdes
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