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Fransa'da Müslümanlarla ilgili skandal tasarı yasalaştı

AA |  23 Temmuz 2021 Cuma - 21:52 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 21:52

Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" adlı tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai oturumda oylanarak yasalaştı.


İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini açıkladı.
 
Darmanin, "Kendimize Cumhuriyetin değerlerini sorgulamak için dini öne sürenlerle mücadele için araçlar sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Senatonun salı günü yaptığı oturumda reddettiği tasarı, yasalar konusunda son söze sahip Ulusal Meclis'te oylandı. Tasarı, 19'a karşı 49 oyla kabul edilerek yasalaştı.
 
Sağ partiler yasayı "İslamcıların üzerine yeterince gitmediği", sol partiler ise "Anayasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Anayasa Konseyine taşıyacaklarını duyurdu.
 
Yasanın içeriği
 
Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Fransa, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adını taşıyan yasa ile Müslümanların hayatına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.
 
Yasa, ev okulu uygulamasını, ailelerin beyanını yeterli bulan sistemden yetkililerin izin verdiği sisteme taşırken kamu görevlilerinin "dini açıdan tarafsızlıklarını" sağlama konusunda önlemler içeriyor.

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