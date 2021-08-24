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Fransa’da küçük uçak düştü: 2 ölü

AA |  24 Ağustos 2021 Salı - 7:37 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 7:37

Fransa’nın kuzeyindeki Lille kenti yakınlarında özel bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.


Wambrechies kasabasındaki Bondues pistinden havalanan uçak, kısa süre  sonra piste çok yakın bir noktaya düştü.
 
Kazada uçaktaki 31 yaşındaki uçuş öğretmeni ile 75 yaşındaki kişi  hayatını kaybetti.
 
Uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
 

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