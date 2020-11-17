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Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 23:25 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 23:26

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyonu geçti.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 437 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 791 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 46 bin 273'e ulaştı. 
 
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 45 bin 522 artışla 2 milyon 36 bin 755'e çıktı. 
 
Hastanelerde 4 bin 854'ü yoğun bakımda olmak üzere 33 bin 170 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 272 artışla 143 bin 152'e yükseldi. 
 
GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYISI DÜŞTÜ 
 
Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğünü belirtti. 
 
Kovid-19 tedbirlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Salomon, toplam vaka sayısının 2 milyonu geçtiğini söyledi. 
 
Ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısının dün 33 bin 500'e ulaştığını aktaran Salomon, bununla salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaşıldığını kaydetti

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Fransa koronavirüs Kovid-19
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