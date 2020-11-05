05 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.168 1.47 EURO 9,9280 0.49
USD 8,4410 0.23 ALTIN 515,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransa'da koronavirüsten 24 saatte 394 ölüm

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 1:17 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 1:17

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.
 
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.
 
Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.
 
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

ETİKETLER

Fransa koronavirüs Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.