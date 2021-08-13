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Fransa'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 0:16 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 0:16

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 554 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.


Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan  kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 554 artışla 6 milyon 398 bin 983'e yükseldi.
 
Son 24 saatte 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse  bağlı can kaybı sayısı 112 bin 533’e çıktı.
 
Hastanelerde 1807’si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 465 kişinin  tedavisine devam ediliyor.
 
Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1  oldu.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 45 milyon 857 bin 880'e ulaştı,  38 milyon 474 bin 940 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 80  milyon 18 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

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Fransa koronavirüs vaka
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