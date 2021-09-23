Fransa'da ilkokullarda maske zorunluluğu kaldırılacak

Fransa'da, son 24 saatte 6 bin 794 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin altında olduğu bölgelerde ilkokullarda maske zorunluluğu 4 Ekim'de kaldırılacak

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 309'a çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 6 bin 794 artışla 6 milyon 971 bin 493 oldu.

Hastanelerde 1656'sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 414 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,4'e indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 203 bin 342'ye ulaştı, 47 milyon 897 bin 138 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böyle ülke nüfusunun yüzde 71'i tamamen aşılanmış oldu.

İlkokullarda maske zorunluluğu kaldırılacak