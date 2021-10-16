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Fransa'da ilk kez oluyor! Macron bu görüntüyle tarihe geçti

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 22:22 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 22:22

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te 17 Ekim 1961'de Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine destek için barışçıl gösteri düzenleyen Cezayirlilere yönelik katliamda hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine katıldı.


Macron, Paris'in banliyölerinden Colombes'daki Bezons Köprüsü'nün  altında ve Seine Nehri'nin kenarında katliamda hayatını kaybedenlerin anısına  çelenk bıraktı.
 
Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Macron, törendeki  yetkililer ve katliam sırasında yaşamını yitiren Cezayirlilerin aile  mensuplarıyla bir süre konuştu.
 
Törende Cezayirlilerin anısına nehre güller de atıldı.
 
Ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanı bu olaylara ilişkin anma töreninde  yer almış oldu.
 
Macron törende konuşma yapmadı ancak Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin  yazılı açıklamada bulunulacak.
 
17 Ekim 1961'de Paris'teki Saint-Michel Köprüsü'nün yanı sıra Bezons  Köprüsü'nde Cezayirliler öldürülmüş ve nehre atılmıştı.
 
300'den fazla kişi öldürülmüştü
 
Kurbanların yakınlarının tüm çabalarına rağmen katliamı 37 yıl  görmezden geldiği değerlendirilen Fransa, 1998'de katliamla ilgili 40 kişinin  ölümünü kabullenmişti. Tarihçilere göre Fransız devleti, bu katliamın üstünü  örtmeye çalıştı.
 
Ardından 17 Ekim 2001'de Paris'in sosyalist Belediye Başkanı Bertrand  Delanoe tarafından hayatını kaybedenleri anmak için Saint Michel Köprüsü'ne levha  dikildi. Fransa, katliamı hala "devlet suçu" olarak tanımadı.
 
Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler  için sokağa çıkma yasağı konuldu.
 
30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki  göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim  1961'de barışçıl gösteri düzenledi. Ancak eylemciler, dönemin Paris Polis Müdürü  Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
 
Katliam sırasında toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit  edilemese de 300'den fazla Cezayirlinin öldürüldüğü belirtiliyor.
 
Tarihçi Jean-Luc Einaudi, 1999'da Papon'a karşı açtığı davayı kazandı.  Böylece katliamın kasıtlı yapıldığı resmileşti.
 
Katliamın yaşandığı yerlerden biri olan Seine Nehri'ndeki Saint Michel  Köprüsü'ne, 17 Ekim 2001'de katliamın anısına bir levha yerleştirilmişti.
 
Fransa'da 2012'den bu yana olayla ilgili anma törenleri  düzenlenebiliyor.
 

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