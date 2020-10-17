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Fransa'da günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 23:08 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 23:08

Fransa'da son 24 saatte yeni bir rekor sayıyla, 32 bin 427 kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka  sayılarındaki hızlı artış devam ediyor.
 
90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 33 bin  392'ye ulaştığı ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 427  artışla 867 bin 197'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve  Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
 
Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 198 kişiden  1269'unun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
 
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.
 
Sokağa çıkma yasağı
 
Ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan  uygulama Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya,  Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde yürürlüğe girdi.
 
Fransızların 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde ancak sağlık  kuruluşlarına ve işe gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek.
 
Ülkede, son olarak 15 Ekim'de kayıtlara geçen 30 bin 621 vakayla  salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı  tespit edilmişti.

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