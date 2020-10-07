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Fransa'da günlük vaka sayısında bir rekor daha kırıldı

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 22:04

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin  daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.
 
Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla  653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek  günlük vaka sayısı oldu.
 
Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin  tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.
 
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.
 
Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3  Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en  yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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corona virüs Kovid-19 Fransa
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