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Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 0:22 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 0:35

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka kaydedildi.


Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte  hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 980'e çıktı.
 
Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 128 artışla 5 milyon 766 bin  443'e yükseldi.
 
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8 oldu.
 
Hastanelerde 1349'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 24 kişinin  tedavisine devam ediliyor.
 
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu  yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 310 bin 964'e ulaştı, bunlardan  21 milyon 104 bin 892'sine ikinci doz uygulandı.

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