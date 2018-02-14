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Fransa'da Coca Cola'ya şok! 5 fabrikada üretim durdu

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 19:47 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 19:49

Yönetimin işten çıkarma ve mali tedbirler kararlarını protesto eden çalışanların grevi nedeniyle, Coca Cola'nın Fransa'da tüketilen ürünlerinin yüzde 90'ının üretildiği 5 fabrikada üretimin durduğu belirtildi.


Europe 1 radyosunun haberine göre, içecek devi Cola Cola'ya ait  Fransa'daki 5 fabrikada grev kararı alındı.
 
Haberde, ülkedeki kola tüketiminin yüzde 90'ını karşılayan Coca Cola  European Partners'e (CCEP) ait fabrikalardan Grigny, Clamart ve Marsilya'daki  tesislerin tamamen durduğu, grevden Toulouse ve Dunkerque tesislerinin ise büyük  ölçüde etkilendiği belirtildi.
 
Grev kararının şirketin 5 tesisinde çalışan 128 kişiyi işten çıkarma  ve bazı mali tedbirleri uygulamaya sokma kararı sonrası alındığı ifade edilirken,  2013'ten itibaren düşüşe geçen kola tüketiminin şirketi bu yönde bir karar almaya  zorladığı kaydedildi.
 
Grev kararlarının gruba bağlı şişeleme fabrikalarında alındığı  aktarılırken, grubun Fransa'daki tesislerinde 2 bin 600, Avrupa çapında ise  toplam 24 bin 500 kişinin çalıştığı bilgisi verildi.
 

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Fransa Coca Cola grev kararı
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