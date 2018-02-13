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Fransa'da çiftçiler trafiği durdurdu

13 Şubat 2018 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 17:38

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) mali destek verdiği tarım bölgelerinin yeniden düzenlenmesi kararını protesto amacıyla traktörleriyle çok sayıda kent ve çevresinde tüm ana ve çevre yollarını tıkadı.


Fransa'da çiftçiler, traktörleriyle Orleans, Pau ve Auch kentleri ile A10 ve A71 otoyollarında trafiği  durdurdu.   
 
Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, ülkenin  güneybatısında bulunan çok sayıda kent ve çevresinde sabahın erken saatlerinde  başlayan traktörlü eylem nedeniyle bu bölgelerde tüm ana ve çevre yollarının  tıkandığı belirtildi. 
 
Çiftçilerin yüzlerce traktörle katıldığı eylemlerde otoyol trafiğini  durdurma ve yavaşlatma yöntemleri uygulanıyor.
 
AB'nin mali destek sağladığı tarım bölgeleri listesinin yeniden  düzenlenerek şehir ve çevresindeki bazı köy ve kasabaların listeden çıkarılması  kararı alınmış, çiftçiler ise bu duruma tepki göstermişti. 
 
1976'da  yapılan bir düzenlemeyle belirlenen devlet desteği verilecek tarım alanları  haritasına göre, geçen yıl 400 olan bölge sayısının yeni düzenlemeyle 170'e  düşürülmesi öngörülüyor.
 

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