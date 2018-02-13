Fransa'da çiftçiler trafiği durdurdu

Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) mali destek verdiği tarım bölgelerinin yeniden düzenlenmesi kararını protesto amacıyla traktörleriyle çok sayıda kent ve çevresinde tüm ana ve çevre yollarını tıkadı.

Fransa'da çiftçiler, traktörleriyle Orleans, Pau ve Auch kentleri ile A10 ve A71 otoyollarında trafiği durdurdu.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, ülkenin güneybatısında bulunan çok sayıda kent ve çevresinde sabahın erken saatlerinde başlayan traktörlü eylem nedeniyle bu bölgelerde tüm ana ve çevre yollarının tıkandığı belirtildi.

Çiftçilerin yüzlerce traktörle katıldığı eylemlerde otoyol trafiğini durdurma ve yavaşlatma yöntemleri uygulanıyor.

AB'nin mali destek sağladığı tarım bölgeleri listesinin yeniden düzenlenerek şehir ve çevresindeki bazı köy ve kasabaların listeden çıkarılması kararı alınmış, çiftçiler ise bu duruma tepki göstermişti.

1976'da yapılan bir düzenlemeyle belirlenen devlet desteği verilecek tarım alanları haritasına göre, geçen yıl 400 olan bölge sayısının yeni düzenlemeyle 170'e düşürülmesi öngörülüyor.