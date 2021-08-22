Fransa'da bir günde 22 bin 636 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 445 bin 380'e ulaştı, 41 milyon 183 bin 852 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 328'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 636 artışla 6 milyon 602 bin 311'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 463 kişinin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı düne göre artış gösterdi.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 445 bin 380'e ulaştı, 41 milyon 183 bin 852 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.