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Fransa’da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 2:36 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 2:36

Fransa’nın güneyindeki Nimes kentinde, markete başörtülülerin girmesinin yasak olduğuna dair yazı asan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Nice kentinde dün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kilise  saldırısının ardından, Nimes kentinde bir kişi, marketinin camına “Bugünden  itibaren başörtülü kadınların buraya girişi yasaktır.” yazılı bir duyuru astı.
 
Yazının tepki çekmesi ve sosyal medyada yayılmasının ardından Nimes  Savcılığı, esnaf hakkında “yasa dışı şekilde satışı reddettiği ve ayrımcılık  yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı.
 
Savcılık, olayın, market sahibine tehdit mesajları gönderildiği  iddiaları ile  dükkanın camlarının kırılmasının yönüyle de inceleneceğini  bildirdi.
 
Marketin bağlı olduğu Casino grubundan yapılan açıklamada, market  sahibinin yazıyı bilgileri haricinde cama astığı, bu gibi eylemlerin kesinlikte  tasvip edilmediği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, grubun ürünlere serbest erişim sağlayan yasalara uygun  şekilde tüm müşterilerinin beklentileri karşılama çabasında olduğu ifade edildi.
 
Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi  yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3  kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.
 
Saldırgan yakalanırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin  soruşturma başlatmıştı.
 
Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde,  aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından  vurularak öldürülmüştü.
 
Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu  nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.
 

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Fransa Nimes soruşturma
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