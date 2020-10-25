Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den skandal çağrı: Yasaklansın!

Le Pen, katıldığı Grand Jury adlı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

"Bu savaşı bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz"

Aşırı sağcı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı. İslamcı ideolojinin Fransa ’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

"İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı maddeleri reddedilsin"