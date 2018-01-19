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Fransa'da 26 eğitimci cinsel istismar sebebiyle görevden uzaklaştırıldı

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 13:38 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 13:43

Fransa Eğitim Bakanlığı, cinsel istismar suçu işlediği mahkemece belirlenen 26 öğretmen veya idari çalışanın geçen yıl görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.


Fransa Eğitim Bakanlığı, çocuklara yönelik cinsel saldırı  ve istismar suçu işlediği mahkemece belirlenen 26 kişinin 2017 yılında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 
 
France Info'da yer alan haberde, Fransa Eğitim Bakanlığı ve Adalet  Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşmayla, çocuklara yönelik cinsel suçlara  karışan kişiler hakkında bilgi paylaşımı uygulamasının devreye sokulduğu  belirtildi.
 
Haberde, bu uygulamayla Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 1 milyon  civarında kişinin sabıka kaydı bilgilerinin bakanlıkça incelendiği ve öğretmen  veya idari çalışan statüsündeki 26 kişinin daha önce bu suçlardan hüküm  giydiğinin belirlendiği ve geçen yıl görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
 
Okullarda görev yapan kişilerin sabıka kaydı bilgilerinin incelenmesi  uygulanmasına, Fransa'nın Villefontaine kentinde 2015'te ortaya çıkarılan  pedofili vakasından sonra karar verilmişti.
 
Olayın ortaya çıkmasından sonra intihar eden okul müdürünün, 2008  yılında aynı suçtan hüküm giydiği fakat öğretmenlik görevine devam ettiği  belirlenmişti.
 
2016'da çıkarılan yasayla Cumhuriyet Savcılığının, cinsel istismar ve  saldırı suçlarından hüküm giyen kişiler hakkındaki bilgiyi, Eğitim Bakanlığı ile  paylaşması zorunlu hale getirilmişti.
 
Fransa Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında da 30 kişinin cinsel saldırı ve  istismar suçları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
 

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