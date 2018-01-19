Fransa'da 26 eğitimci cinsel istismar sebebiyle görevden uzaklaştırıldı

Fransa Eğitim Bakanlığı, çocuklara yönelik cinsel saldırı ve istismar suçu işlediği mahkemece belirlenen 26 kişinin 2017 yılında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

France Info'da yer alan haberde, Fransa Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşmayla, çocuklara yönelik cinsel suçlara karışan kişiler hakkında bilgi paylaşımı uygulamasının devreye sokulduğu belirtildi.

Haberde, bu uygulamayla Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan 1 milyon civarında kişinin sabıka kaydı bilgilerinin bakanlıkça incelendiği ve öğretmen veya idari çalışan statüsündeki 26 kişinin daha önce bu suçlardan hüküm giydiğinin belirlendiği ve geçen yıl görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Okullarda görev yapan kişilerin sabıka kaydı bilgilerinin incelenmesi uygulanmasına, Fransa'nın Villefontaine kentinde 2015'te ortaya çıkarılan pedofili vakasından sonra karar verilmişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra intihar eden okul müdürünün, 2008 yılında aynı suçtan hüküm giydiği fakat öğretmenlik görevine devam ettiği belirlenmişti.

2016'da çıkarılan yasayla Cumhuriyet Savcılığının, cinsel istismar ve saldırı suçlarından hüküm giyen kişiler hakkındaki bilgiyi, Eğitim Bakanlığı ile paylaşması zorunlu hale getirilmişti.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında da 30 kişinin cinsel saldırı ve istismar suçları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.