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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye’ye karşı küstah sözler

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 18:51 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 18:51

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını savundu.


Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Macron, önceki gün  Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in  egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması  gerektiğini ifade etti.
 
Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı  duyduğunu iddia eden Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin  tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim.  Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır.” dedi.
  
Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle  desteklediğini aktardı.
 
Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma  kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile birlikte  Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron,  Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu.
 
Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık.” diye  konuştu.
 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak  değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan  Yunanistan ile GKRY'nin münhasır ekonomik bölgelerine  ve egemenlik haklarına  “saldırdığını” iddia etti.
 
Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi  ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum.” ifadesini kullandı.
 
Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 27 Ağustos'ta yaptığı yazılı  açıklamada, Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte  gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici  veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı  olduğuna işaret ederek şunları kaydetmişti:
 
"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu  Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli  bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez  daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda  bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."
 

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Fransa Emmanuel Macron Doğu Akdeniz
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