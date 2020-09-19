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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı

DHA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 10:40 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:06

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı.Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosunun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.

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