Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan krize ilişkin bir mesaj paylaştı.Korsika'da yapılan Med7 toplantısına gönderme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosunun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." ifadelerini kullandı.
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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı
DHA | 19 Eylül 2020 Cumartesi - 10:40 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:06