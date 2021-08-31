Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a rahip tokadı: DEAŞ, sizin gibi gece değil gündüz geldi...

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ziyaretinde Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. Musul’daki Saa Kilisesi’nde din adamı, Macron’a “DEAŞ, sizin gibi Musul’a gece değil gündüz geldi. Tüm dünya bunu izledi” dedi. Terör örgütü DEAŞ’ın kente girişi ile Macron’un gelişini birbirine benzeten din adamı Macron’u işgale sessiz kalmakla suçladı.

Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak için Irak ’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede sürpriz tepkilerle karşılaştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) gelen Macron, yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından üç yıl terör örgütü DEAŞ’ın hakimiyeti altında kalan Musul’u ziyaret etti. Musul’daki tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelen Macron, ülkesinin Musul’da konsolosluk açmak istediğini duyurdu.

DEAŞ GİTTİ, MACRON GELDİ!

Macron Saa Kilisesi’nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelerek, sorun ve önerilerini dinledi. Macron’un konuşmalarının ardından mikrofonu eline alan kilisedeki din adamlardan biri, Fransa Cumhurbaşkanı’nı sert sözlerle yerden yere vurdu. Din adamı, Fransa’nın işgale sessiz kaldığını söyledi. DEAŞ’ın gece değil, tüm dünyanın gözü önünde sabah geldiğini hatırlatan din adamı, DEAŞ’ın gelişi ile Macron’un gelişini birbirine benzetti. Din adamı şunları söyledi: “DEAŞ Musul’a gündüz geldi. Her şey tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. İnsanlar televizyonlardan ve sosyal medya hesaplarında olanları seyrettiler. DEAŞ, Musul’a gelmeden ve halkı yerlerinden etmeden önce dünyadaki büyük güçlerinin bunun durduramaması mümkün mü? Biz yerlerimizden edildikten iki ay sonra Ninova’ya göç ettik ve oradan da bizi çıkardılar. Bunu hiç birinizin görmemesi ve bilmemesi mümkün mü?”

PKK AĞZIYLA TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Macron, Musul’da din adamlarıyla yaptığı görüşmede Ezidi konusuna da değindi. Macron, DEAŞ saldırısı nedeniyle binlerce Ezidi’nin evlerini terk ettiğini ve yerinden edildiğini ifade ederek, Türkiye’nin Irak’a yönelik saldırıları nedeniyle Sincar’a geri dönemediklerini iddia etti. Fakat, Sincar son dört yıldır PKK terör örgütünün kontrolünde bulunuyor.

SİNCAR’A GİREMEDİ