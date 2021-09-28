28 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 -0.25 EURO 10,3670 0.47
USD 8,8700 0.60 ALTIN 495,990 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Dünya Haberleri »
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal 'Osmanlı' açıklaması: Yunanistan Avrupa'nın kalbinde yer aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal 'Osmanlı' açıklaması: Yunanistan Avrupa'nın kalbinde yer aldı

AA |  28 Eylül 2021 Salı - 7:38 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 7:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini iddia etti.


Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile  Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi  ziyaret etti.
 
Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce  bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini  belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini  kullandı.
 
Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın  kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın  tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.
 
Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e  ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon  avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.
 

ETİKETLER

Macron Fransa Osmanlı Yunanistan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.