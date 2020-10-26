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Fransa boykotuna Türkiye de katıldı! Macron yelkenleri suya indirdi

26 Ekim 2020 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 16:31

Fransa, Arap ülkelerinde ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrıların ve Fransa karşıtı eylemlerin durdurulmasını talep etti. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından arapça bir açıklama yaparak, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından yaşanan İslamofobik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın." dedi. Erdoğan'a ilk destek TESK'ten geldi.


Fransa, Arap ülkelerine, ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulundu.
 
Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun birçok ülkesinde, Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak, bazen nefret dolu terimlerle, Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı." ifadesi kullanıldı.
 
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığı" belirtildi.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre; Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı.
 
Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmıştı. Birlik bu kararı, "Muhammed Peygamber'e hakaretlerin tekrarlanması" nedeniyle aldığını açıklamıştı.
 
Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri  boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.
 
Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı. Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde benzer protestolar görülüyor.
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLK DESTEK TESK'TEN GELDİ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.
 
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi.
 
PEKİ NE OLMUŞTU?
 
Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.
 
Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.
 
Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

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