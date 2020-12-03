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Fransa aşının ücretsiz olacağını duyurdu

03 Aralık 2020 Perşembe - 21:06 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 21:06

Fransa Başbakanı koronavirüs aşısının ücretsiz olacağını söyledi.


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Fransa koronavirüs aşı
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