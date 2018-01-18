Fransa 58 yıllık havaalanı projesinden vazgeçti

Fransa Başbakanı Philippe, tartışmalara neden olan Notre-Dame-des-Landes bölgesine yapılması planlanan havaalanı projesinin iptal edildiğini duyurdu

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkenin batısındaki Notre-Dame-des-Landes bölgesine yapılması planlanan havalimanı projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Philippe, Elysee Sarayı'ndaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, kamuoyunda yıllardır tartışma konusu kuzeybatıdaki Nantes kenti yakınlarındaki havalimanı projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Projeye devam etmek için gerekli şartların oluşmadığını kaydeden Philippe, "Notre-Dame-des-Landes bugün bölünmüşlüğün havalimanıdır. Bu durumda proje iptal edilmiştir." dedi. Philippe, ülkenin batısındaki şehirleri diğer kesimlere ve uluslararası ulaşıma açmayı hedefleyen projenin kaldırıldığını, ancak bölgedeki Nantes-Atlantique havalimanının modernizasyon projesine alınarak geliştirileceğini ifade etti.

Yeniden düzenlenecek

Philippe, proje kapsamında bölgede kamulaştırılan tarım alanlarında tarımsal faaliyetlere devam edilmesi için yeniden düzenlemeye yapılacağını dile getirdi.