Franco Battiato hayatını kaybetti

1984 yılında İtalya'yı Eurovision'da temsil edip 5.'lik elde eden şarkıcı Franco Battiato, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1984 yılında ‘I treni di Tozeur’ şarkısıyla İtalya'yı temsil eden şarkıcı adını tüm Avrupa'ya duyurmuştu.

1945 yılında Sicilya'da doğan Battiato, ilk single'ını 1965 yılında L'amore e partito adıyla çıkarmıştı. İlk albümü Fetus ise 1972 yılında yayınlandı. Alice ile 1984 yılında İtalya'yı Eurovision'da temsil etti. I Treni Di Tozeur şarkıcı 5. olup yarışmayı kazanamamasına rağmen birçok Avrupa ülkesinde hit oldu. Özellikle Almanya'da popülerleşti.