FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 25 Şubat Pazar

25 Şubat Pazar gününe ait olan FOX TV yayın akışı, sabah 08:00’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” adlı haber bülteni karşınıza çıkacak. Haber dünyasının tüm gelişmelerini ekranlarınız karşısından detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Savaşçı” adlı polisiye dizinin yepyeni bölümü sizlerle oluyor. Her karesinde heyecanı diri tutmasını başaran sürükleyici diziyi, ailece seyrederek güzel bir hafta sonu akşamı geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 08:00’da “İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu” adlı haber bülteni karşınıza çıkacak. Sağlık tan yaşama, ekonomiden piyasaya, spor dan hava durumu na kadar tüm aklınıza takılan gelişmeler ayrıntıları ile tek tek yayında yer alacak. 10:45’de “Bizim Hikaye” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sevilen diziyi kahvaltı saatlerinizde ailenizle birlikte seyrederek güzel anlar geçirebilirsiniz.

13:30’da “Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi” adlı güncel yaşam programı yayın akışına yansıyor. Hayatın içinden çıkan sağlık, siyaset , ekonomi, tarih ve genel kültür konularını detaylı bir şekilde bu programda görebileceksiniz. Ardından 15:30’da “Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz.

16:30’da “Adı:Zehra” adlı yeni dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Yeni dizinin son bölümünü kaçırdıysanız bu tekrarını mutlaka izlemeyi unutmayın! 19:00’da “Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu” adlı akşam bülteni ekranlara gelecek. Siyaset, sağlık, yaşam, piyasa, emlak , spor ve hava durumu gibi geniş konu yelpazesi ile gündemi ayrıntılı şekilde ele alan bültenden tüm merak ettiğiniz gelişmeleri öğrenebileceksiniz.

20:00’da “Savaşçı” adlı dizinin yeni bölümü ekranlardaki yerini alıyor. Sürükleyici ve heyecan dolu dizinin yeni bölümünü izlerken birbirinden ilginç olaylara ve gelişmelere tanıklık edebileceksiniz. Gece kuşağında ise sevilen programların, dizilerin ve renkli filmlerin tekrar bölümlerini seyredebileceksiniz. Saat 00:15’de “İlk Buluşma” adlı komedi dolu program karşınıza çıkıyor. Programda, yine birbirinden farklı kamera şakaları ile hem mekanda bulunan kişiler hem de seyirci kitlesi eğlenceye doyuyor. Kamera şakasından habersiz olan kişinin olaylara tepkisi, küçük büyük tüm izleyenlerde neşeli anlar yaşatıyor.

01:45’de “Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Dizinin bitiminden hemen sonra saat 04:00’da “Kalbimdeki Deniz”, 05:30’da ise “No:309” adlı iki farklı dizinin tekrar bölümüyle daha karşılaşabileceksiniz.