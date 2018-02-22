FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 22 Şubat Perşenbe

22 Şubat Perşembe gününe ait FOX TV yayın akışı, sabah 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı adlı sabah bülteni ile ekranlara gelecek. Sağlıktan yaşama, siyasetten ekonomiye kadar uzanan tüm gelişmeleri sabahın ilk saatlerinde FOX ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Bizim Hikaye” adlı renkli dizinin yepyeni bölümü ekranlara dahil oluyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde birbirinden farklı olaylar ele alınırken diğer yandan da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Sevilen sürükleyici diziyi, akşam saatlerinde izleyerek keyif dolu bir akşama giriş yapabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı haber bülteni ile güne başlangıç yapabileceksiniz. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler, tek tek ekranlarınıza dahil oluyor. Objektif, tarafsız ve güncel haberleri, FOX ekranlarınızdan inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. 10:00’da “Kadın” adlı dizinin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. Acıklı bir yaşam öyküsünü gözler önüne seren diziyi izleyerek sürükleyici ve heyecan dolu bir sabah geçirebilirsiniz. 12:45’de “Sizi Böyle Alalım” adlı yemek programı yayında olacak. Pınar Altuğ ’un sunumu ile yayına başlayan programda, her gün birbirinden enfes ve sağlıklı yemek alternatiflerine imza atılıyor. Mutfaklarınıza yeni dokunuşlar kazandırmak ve sofralarınızı zengin kılmak istiyorsanız siz de ekranlar karşısında pişirilen tarifleri deneyebilirsiniz.

13:45’de “Yaparsın Aşkım” adlı yarışma programı ekranlara yansıyacak. Çiftlerin birbiriyle kıyasıya verdikleri mücadeleye FOX ekranlarınızdan tanıklık edebilirsiniz. Programı izlerken hem kesintisiz eğlence devam ediyor hem de birbirinden renkli anlar yaşanıyor.

16:45’de “Şevkat Yerimdar” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen diziyi hafta içi her gün ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. 19:00’da “Fatih Portakal ile FOX Ana Haber” adlı akşam bülteni yayına geçiyor. Sağlıktan piyasaya, ekonomiden yaşama kadar akla gelebilecek pek çok içeriğe sahip bültenden gündeme dair tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

20:00’da “Bizim Hikaye” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara geliyor. Sevilen diziyi, ailece izleyebilir ve akşamınızı heyecanlı ve keyifli şekilde sonlandırabilirsiniz. Gece kuşağında ise ilk olarak 00:00’da “Kadın” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Acıklı bir konuya sahip olan diziyi, gece saatlerinde keyif içinde seyredebilirsiniz. Hemen ardından 02:30’de “Kalbimdeki Deniz” başlıyor ve 05:15’de de “No:309” adlı dizinin tekrar bölümü ile yayın akışı devam ediyor.