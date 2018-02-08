FOX TV yayın akışında bugün neler var? - 08 Şubat Perşembe

08 Şubat Perşembe gününe ait olan yayın akışı sabah 07:15’de “İsmail Küöçükkaya ile Çalar Saat” adlı haber bülteni ile ekranlara yansıyor. Haber dünyasının tüm çalkantılarını ve sıcak gelişmelerini ekranlarınız karşısından seyrederek bilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’de “Bizim Hikaye” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü başlayacak. Çocuklarınızla birlikte ekranlarınız karşısına geçerek heyecan dolu anlar geçirebileceksiniz. Kanala ait yayınb akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 07:15’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı haber bülteni ile yayın akışı ekranlardaki yerini alacak. Siyaset sağlık , ekonomi, piyasa ve yaşam gibi daha pek çok konu alanına özgü gelişmeleri tek tek ayrıntılı şekilde öğrenebilir ve gündeme dair olan merak ettiğiniz konulara cevap bulabilirsiniz. Ardından 10:00’da “Kadın” adlı dizi nin tekrar bölümü ile sabah keyfi gerçekleştirebileceksiniz. Dramatik bir yaşam öyküsünü gözler önüne seren diziyi, sabah çayınızı yudumlarken seyredebilir ve pek çok heyecanlı kesite tanıklık edebilirsiniz.

12:45’de “Sizi Böyle Alalım” adlı renkli yemek programı ekranlarınızda! Pınar Altuğ ’un sunumu ile gerçekleştirilen programda, dumanı üstünde pek çok enfes lezzetlerin pişirildiğini görebileceksiniz. Lezzetli, yenilikçi, özgün ve sağlıklı yemekleri izlerken hem keyifli anlar yaşayabilecek hem de mutfaklarınıza yeni tarifler kazandırabilme şansı yakalayabileceksiniz.

Saatler 13:45’e geldiğinde, “Şevkat Yerimdar” adlı sevilen fenomen dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. Eğlenceli diziyi izlerken gün ortanızı daha keyifli ve eğlenceli hale dönüştürebileceksiniz. Ardından saat 16:30’da “Bizim Hikaye” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Her karesi heyecan, dram ve komedi ile yoğrulan diziyi ailenizle birlikte seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

19:00’da “Fatih Portakal ile FOX Ana Haber” adlı akşam haberleri karşınıza çıkacak. Haber dünyasını meşgul eden tüm gelişmeler ve konular ekranlarınıza geliyor. Sağlıktan, yaşama, ekonomiden piyasaya, spordan hava durumuna kadar uzanan tüm konuları haber bültenin den ayrıntılı şekilde öğrenebileceksiniz.

Saatler 20:00’a geldiğinde, “Bizim Hikaye” adlı fenomen dizinin yeni bölümü ekranlarınıza dahil olacak. Gece kuşağında ise sevilen fenomen dizilerin tekrar bölümlerini seyredebileceksiniz. 00:15’de “Kadın” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınızı renklendirecek. Ardından 03:00’da “Kalbimdeki Deniz” adlı diğer sevilen dizi ile baş başa kalacaksınız. 05:15’de ise “No:309” adlı dizinin tekrarı sizlerle olacak.