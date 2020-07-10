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Fotoğraf çekmek isterken canından oldu

İHA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 1:26 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 1:26

Mardin’in Artuklu ilçesinde fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten 20 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Kayacan Mahallesi eski kız kalesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Mardin’e gelen bir vatandaş, fotoğraf çekmek için yüz metre yüksekliğe tırmanmak istedi. Karanlık olması nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş itfaiye ekiplerince düştüğü çukurdan çıkartıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Düşme sonucu ayağı kırılan vatandaş, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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Mardin Artuklu fotoğraf
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