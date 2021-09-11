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Fotoğraf çekerken buldular! Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndüler

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 19:16 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 19:16

Aydın'da kırsal alanda gezinti yapan iki arkadaşın bulduğu taşın "demir meteoridi" olduğu belirlendi.


Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı  Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde  kırsal alanda gezintiye çıktı.
 
Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor  olabileceğini düşünerek analize gönderme kararı aldı.
 
Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma  Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili,  taşın bir "demir meteoridi" olduğu şeklinde gelen sonuçla heyecan yaşadı.
 
AA muhabirine açıklama yapan Emre Can, taşı bulduklarında 11 kilogram  olduğunu, analiz için bir bölümünü numune olarak Nükleer Enerji Araştırma  Enstitüsüne gönderdiklerini ifade etti.
 
Gelen analiz sonucunda bu taşın "demir meteoridi" olduğunun  belirlendiğini kaydeden Can, "Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik  alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı.  Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini istiyoruz." dedi.
 
Ellerinde 7 kilo 524 gramlık meteor olduğunu söyleyen Ömer Öztürk de  taşın oldukça değerli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırılması için  gönderdiğimiz yerlerden taşın, bu dünyaya ait olmadığını söylediler. Meteorun  insanlık adına faydalı şekilde kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.
 

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Aydın demir meteoridi gezinti Fotoğraf
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