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Fosil toprağından böcek ilaç geliştirildi!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 17:39

Suda yaşayan tek hücreli canlıların fosillerinden oluşan diatom toprağı üzerinde iki üniversiteden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma sonucu organik böcek ve parazit öldürücü ilaç geliştirildi.


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  (NKÜ) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) mensubu bilim insanlarınca  diatom toprağından geliştirilen böcek ve parazit öldürücü organik ilacın satışına  başlandı.

NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür  Sağlam ve KSÜ'deki aynı bölümde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber'in  hazırladıkları, "Çeşitli Türk Diatomik Topraklarının Depolanmış Tahıl  Zararlılarının Mücadelesinde Kullanım Olanakları Projesi", TÜBİTAK tarafından  desteklendi.

Bu kapsamda tek hücreli su canlılarının fosil haline gelmiş  artıklarından oluşan diatom toprağının yoğun bulunduğu İç Anadolu Bölgesi'ndeki  rezervlerden alınan numunelerle laboratuvarda denemeler yapan ekip, sulu ve toz  bazlı ilaç geliştirdi.

Doç. Dr. Sağlam, AA muhabirine, diatomun, tek hücreli su canlılarının  fosilleşmiş kalıntılarından meydana gelen topraklardan oluştuğunu, Türkiye'nin  yaklaşık 125 milyon ton diatom rezervine sahip olduğunu belirtti.

 "Projeyle ülkemizdeki diatom rezervlerinin ekonomiye kazandırılarak  katma değere dönüştürülmesini hedefledik." diyen Sağlam şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki rezervleri araştırdık ve bunlardan hangilerinin böcekler  üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bizi bu araştırmaya iten, böceklerle  mücadele konusunda kimyasal mücadelenin tek bir mücadele yöntemiymiş gibi  algılanmasıdır. Geliştirdiğimiz ürün tamamen doğal ve zararsızdır."

Sağlam, ilacın özellikle tohumculuk sektörünün ciddi bir sorununu  çözecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Sadece tohumculuk sektöründe değil,  evimizdeki nohudun, pirincin böceklenme sorunlarına da çözüm üretmiş oluyoruz.  İlacı çeşitli online satış kanalları ve bölgesel kurduğumuz temsilciliklerle  halkımızın hizmetine sunmuş durumdayız." diye konuştu.

Kimyasal mücadelenin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğine  dikkati çeken Sağlam, tamamen doğal bir ürün olan diatomun gıda maddelerinde de  güvenle kullanıldığını kaydetti.

Ürünün evcil hayvanlara yönelik de uygulanabildiğini, bunun için küçük  ebatlı ambalajlar tasarladıklarını aktaran Sağlam, "Ürünümüzü, herhangi bir  hayvanın üzerine veya yaşadığı alana da uygulayarak etrafında gezen çeşitli dış  parazitleri ve böceği doğal yolla öldürmek mümkün." dedi.

 

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