Forza Dolar

İtalya’da bu pazar günü yapılacak genel seçimin sonuçları belirsizliğini korurken Euro Bölgesi’nde dengelerin bozulma riski yeniden hortladı. Yunanistan’dan sonra en kırılgan ekonomi olarak gösterilen İtalya’nın yeni bir siyasi kaosa sürüklenmesi mümkün görünüyor.

İtalya’da anketlere göre şu anda hiçbir partinin tek başına çoğunluk hükümeti kurması mümkün değil, nasıl bir hükümetin şekilleneceği belirsiz. Eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin liderliğindeki sağcı Forza Italia bir kez daha ilk sırada, solcu Beş Yıldız Hareketi onu takip ediyor. Aşırı sağcı Kuzey Ligi’nin Forza Italia ile koalisyon kurabileceği belirtilirken bu ittifakın parlamentoda destek görmesi zor.

Forza Italia ile iktidardaki merkez sol Demokrat Parti’nin koalisyon hükümeti kurması da gündemde.

Kuzey Ligi kazanırsa

Finans uzmanları, yatırımcılar için en iyi sonucun, büyük partilerin katılımıyla kurulacak geniş çaplı bir koalisyon hükümeti olacağı konusunda hemfikir. Belirsizlik piyasada kısa vadeli bir oynaklığa yol açabilir.

İtalya’daki seçimlerin en büyük sürprizi, AB karşıtı Kuzey Ligi partisinin seçimi kazanması olur. Bu durum, AB karşıtlığının yükselmesine ve hatta euro para biriminden vazgeçilmesini isteyen kesimin güçlenmesini sağlayabilir. Bu sonuç, yatırımcılar açısından büyük bir risk yaratabilir.

Aynı şekilde muhalif söylemleri benimseyen 5 Yıldız Hareketi’nin yükselişi de yatırımcıları memnun edecek bir sonuç değil.

İtalya, Yunanistan’ın ardından AB’nin en borçlu ikinci ülkesi. Seçim sonucu ne olursa olsun ülkenin borç konusunda uzun vadeli reformlara gitmesi zor görünüyor. İtalya Merkez Bankası, kısa bir süre önce partilerin vergileri azaltma ve ücretleri artırma konusunda verdikleri sözlerin, ülkenin ağır borcu nedeniyle zor olduğu uyarısında bulunmuştu.

Bu ağır borç, yatırımcıların İtalya’yı Euro Bölgesi’nin zayıf halkası olarak görmesine devam etmesine ve İtalya piyasalarında oynaklığa yol açıyor.

Almanya’da da yeni risk var

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da da aylardır hükümet kurulamaması piyasalarda endişe yarattı. Sosyal Demokratların koalisyon oylamasında olumsuz sonuç çıkması halinde erken seçime gidilmesi gündemde. Böyle bir sonuç tüm AB’yi etkileyecek ve yatırımcılardaki baskıyı artıracak. Büyük Koalisyon kurulursa Avrupa Merkez Bankası (ECB) büyüme hedefleri ve yüksek enflasyon yolunda ilerlemeye devam edebilecek. İtalya seçimlerinin yatırımcılar için beklenen şekilde sonuçlanması, Avrupa piyasalarında siyasi risklerin azalmasına katkı sağlayacak.

Lirada fırtına öncesi sessizlik

Rabobank, raporunda, Fed’in yeni Başkanı Jerome Powell’ın Kongre konuşmasının ardından Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) piyasalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Değerlendirmede Türk Lirası’na da değinildi.

Gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, kaleme aldığı raporda Powell’ın ABD ekonomisinin görünümüne yönelik iyimserliğini dile getirdiği destekleyici mesajının Fed’in bu yıl sıkılaştırmanın temposunu artırabileceğine ilişkin piyasa endişelerini yeniden tetiklediğini belirtti.

“Fed’in kademeli faiz artırımlarının CEEMEA ekonomileri için en uygun senaryo olduğunu tartışmıştık. Fed’in 2018’de ciddi bir şekilde dört faiz artırımını göz önünde bulundurması dolarını CEEMEA paraları karşısında yükseltti” diyen Matys, boğaların en iyi performans gösteren gelişen piyasa parasında kar realizasyonuna gitmesiyle birlikte Güney Afrika Randı’nın en zayıf halka olduğunu ifade etti. Raporda, “Dolar/TL bu yıl dar bir bantta sıkıştı. Fakat bu, dolarının Fed’in daha fazla faiz artırımından ve/ya jeopolitik risklerdeki artıştan dolayı piyasa fiyatlamasından yarar sağlaması durumunda, kurun yukarı doğru kırılacağı klasik bir fırtına yükselişi öncesi sessizlik olabilir” ifadesi yer aldı.