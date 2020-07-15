Fortuna Sittard nedir? Acun Ilıcalı’nın aldığı Fortuna Sittard hangi ligde? Fortuna Sittard puan durumu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinde Hollanda kulübü Fortuna Sittard ile ilgili müjdeyi verdi. Ilıcalı canlı yayında, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı. Acun yaklaşık 6 aydır Fortuna Sittard takımını satın alacağına dair dedikodularla anılıyordu. Fortuna Sittard nedir? Fortuna Sittard hangi ligde? Fortuna Sittard Acun tarafından ne kadara satın alındı? İşte Fortuna Sittard puan durumu, Fortuna Sittard kulüp değeri ve diğer merak edilenler...

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinde Hollanda kulübü Fortuna Sittard ile maceralarının başladığını açıkladı. Ilıcalı canlı yayında, ''Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum'' sözlerini kullandı. Öte yandan Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu .Fortuna Sittard'ın 21 bin takipçili olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 40 bine dayandı. Acun Ilıcalı’nın aldığı Fortuna Sittard hangi ligde? Fortuna Sittard puan durumu!

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşarken, 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

2000'li yılların başından biri finansal sorunlarla boğuşan ve 2009'da kulüp lisansının iptal edilmesinin eşiğinden dönen Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alındı.

FORTUNA SİTTARD KULÜP BAŞKANI KİM?

Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk. Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.

Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie liginde oynayan bir takım. Kulüp 1 Temmuz 1968 yılında kuruldu. Kulüp sahibi Işıtan Gün’dür. Işıtan Gün, 1975 Ankara doğumlu ve Boğaziçi Üniversitesi, City University New York’ta öğrenim gördü. Ardından Galatasaray’da Ünal Aysal döneminde yöneticilik yaptı.

FORTUNA SİTTARD HANGİ ÜLKEDE?

Fortuna Sittard, şu anda Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor.

FORTUNA SİTTARD PUAN DURUMU

Bu sezonu iptal edilen Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer alıyordu. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadele edecek.

FORTUNA SİTTARD NE KADAR, KULÜP DEĞERİ NEDİR?

Sahibi Türk olan futbol takımının piyasa değeri toplamı 12 milyon 150 bin Euro olarak tahmin ediliyor.