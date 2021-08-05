Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir?

2017 Yılında piyasaya çıkmış olan Fortnite, dünyada büyük bir kitle tarafından ilgi ile oynanmaktadır. Türkiye’de de büyük bir kitleye sahip olan oyun, daha çok yurtdışında oldukça popülerdir. Sıradan bir hayatta kalma ve FPS türü oyunlarının harmanlanarak sunulmuş olduğu oyun, yüksek bir sistem gereksinimlerine ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye’de büyük bir kitleye sahip olan Fortnite’nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Sıradan bir hayatta kalma ve FPS türü oyunlarının harmanlanarak sunulmuş olduğu oyun için gerekli donanımları araştıranlar bilgisayarlarlarında oyunu oynayıp oynayamayacakları ile ilgili detayları araştırıyor.

FORTNİTE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Arkadaş grupları veya tanımadığımız gerçek kişiler ile kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Fortnite, grafikleri ve oynanış mekanikleri ile hemen herkesin dikkatini çekmeyi başarmış oyundur. Fortnite oyununu bilgisayarına indirmek ve oyunu sorunsuz oynayabilmek isteyen kişiler, ilk olarak oyunun sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Fortnite için en düşük sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- 4 GB RAM bellek

- Core i3 – 3225 3.3 GHz İşlemci

- Intel HD 4000 Ekran kartı

- Windows 7,8 ve 10 – 64 bit işletim sistemi

Fortnite için önerilen sistem gereksinimleri:

- 8 GB Ram bellek

- Core i5 – 7300U 3.5 GHz İşlemci

- Nvidia GTX 960 veya AMD R9 28.0 ya da muadili DX11 GPU

- 2 GB VRAM Ekran kartı belleği

- Windows 10, 64 bit işletim sistemi

Fortnite için en kaliteli sistem gereksinimleri:

- Nvidia GTX 1080 veya üzeri ekran kartı

- 16 GB ve üzeri RAM bellek

- 4 GB ve üzeri VRAM ekran kartı belleği

- Intel Core i7 – 8700 veya AMD Ryzen 7 3700x ve üzeri işlemci

- NVMe SSD Depolama

FORTNİTE KAÇ GB?

Dünyaca ünlü futbolcu veya sanatçılarında bile büyük bir heyecanla oynamış olduğu Fortnite oyunu, ülkemizde de geniş kitleye hitap etmektedir. Oyunu oynamak ve denemek isteyen kişiler, bilgisayarda ne kadar yer kapladığını merak etmektedir. Fortnite oyunu bilgisayarda yaklaşık 40 GB yer kaplamaktadır. Bu oran yapılan güncelleme ve yenilikler sonrasında değişebiliyor.

BİLGİSAYARIM AÇAR MI?

En güzel görüntü kalitesi ile birlikte akıcı bir oyun geçirmek isteyen kişiler, Fortnite oyununu bilgisayarım açar mı sorusuna yanıt arıyor. Fortnite oyununu bilgisayarınızın açabilmesi için en az en az 8 GB RAM ve üzerine sahip olmanız gerekmektedir.