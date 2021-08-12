Formuna dikkat edenler için dondurma tavsiyeleri

Formuna dikkat edenlerin dondurma tüketirken günlük beslenmesinden bazı eş değer besinleri çıkartarak rahatlıkla tüketebileceklerini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, dondurmanın besin değerleri hakkında bilgilerini aktardı.

Dondurmanın besin değerlerine bakıldığında; protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller ve A, B, C, D, E vitaminlerinin bulunduğunu görüyoruz. 100 gram sade dondurma yaklaşık 210 kalori içerir.

100 gram sade dondurmada ortalama 23,6 gr karbonhidrat, 3,5 gr protein, 11 gr yağ bulunmaktadır. Vitamin ve mineral içeriğine bakıldığında ise, 128 mg. kalsiyum, 115 mg. fosfor, 80 mg. sodyum, 199 mg. potasyum, 0.1 mg. demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg. E vitamini, 0.21 mg. B2 vitamini ve 0.1 mg. niasin vardır.

Formuna dikkat edenler dondurma tüketirken nelere dikkat etmeli?

Formuna dikkat edenler dondurma tüketirken, günlük beslenmesinden bazı eş değer besinleri çıkartarak tüketebilir. Fakat bu değerlendirme, sade, meyveli dondurma için geçerli olacaktır. Üzerine karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları eklendiğinde dondurmanın kalorisi artacaktır. Eş değerlere dikkat edilerek tüketilen dondurma bireylere sıkı diyet yapma duygusu ve yasak besin hissi yaratmayacağı için, daha rahat ve keyifli diyet yapmalarını sağlayacaktır.

Eş değeri hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler

3 top sade dondurma= 1 dilim ekmek, 1 su bardağı süt ve 1 porsiyon meyveye eş değerdir. Meyveli ve sütlü olanlar genelde daha düşük yağa sahiptirler. Bu sebeple diyetteki bireyler tercih etmelidir. Eş değerler çıkarılarak haftada 1 kere tüketilebilir. Dondurma alırken mutlaka etiket bilgilerini okunmalıdır.

Dondurma seçerken dikkat!

Dondurma seçerken hijyenik şartlarda üretilmiş olması gerekmektedir. Sütün içerisinde mikroorganizmalar rahatlıkla üreyebilmektedir. Bu nedenle dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekmektedir. Doğru hijyenik koşullarda üretilmemiş veya uygun koşullarda saklanmamış dondurmalarda salmonella bakterisi riski olmaktadır. Paketlemiş ve etiketlenmiş dondurmalar alınmalıdır. Dışarıda açıkta satılan dondurmaların güvenilir marka olmasına ve saklama koşullarına dikkat edilmelidir.

Soğutucuların yeterli soğuklukta çalışıyor olması ve temizliği de oldukça önemlidir. Gıda kodeksine uygun olan katkı maddesi ve renk vericilerin kullanılması gerekmektedir. Doğru paketlenmiş ve hazır pakette satılanların çözünüp tekrar dondurulmamış olması gerekmektedir. Paketlerin ıslanmış olması veya dıştan bakıldığında çökük olması, dondurmanın ısı değişikliği yaşamış olduğu anlamına gelebilir. Mutlaka soğutucunun gerekli koşullarda çalışıp çalışmadığı değerlendirilmelidir. Dondurmanın güvenilir markalar tarafından üretilmiş olanları seçilmelidir.

Dört mevsim dondurma tüketebiliriz. Ancak hastalığın seyrini tetikleyebileceği için solunum enfeksiyonu veya bademcik iltihaplanması olan kişilere önerilmemektedir.